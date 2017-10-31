انطلاق الدورة التدريبية في مجال الاستراتيجيات
الحديثة في التدريس .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 09:49:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- انطلقت بالمركز العام للتدريب وتطوير
التعليم بطرابلس الاثنين أعمال الدورة التدريبية في مجال الاستراتيجيات
الحديثة في مجال التدريس " ، والتي تستهدف المفتشين التربويين لمنطقة
طرابلس الكبرى .
وحضر بدءأعمال الدورة مدير عام المركز "د. مسعودة على الاسود " ، ومدير
مكتب المتابعة وضمان الجودة بالمركز العام أ " شكرى الطوير " ، ومدير
مكتب تدريب فرع طرابلس الاستاذة " نادية الشهيبي " باشراف المدرب
الرئيسي بالمركز العام أ " يوسف على مسعود " .
وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية للمركز العام للتدريب وتطوير
التعليم والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتهدف إلى تنمية المهارات
التدريبية للمستهدفين منها .
( وال )