انطلاق الدورة التدريبية في مجال الاستراتيجيات الحديثة في التدريس .





طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- انطلقت بالمركز العام للتدريب وتطوير

التعليم بطرابلس الاثنين أعمال الدورة التدريبية في مجال الاستراتيجيات

الحديثة في مجال التدريس " ، والتي تستهدف المفتشين التربويين لمنطقة

طرابلس الكبرى .

وحضر بدءأعمال الدورة مدير عام المركز "د. مسعودة على الاسود " ، ومدير

مكتب المتابعة وضمان الجودة بالمركز العام أ " شكرى الطوير " ، ومدير

مكتب تدريب فرع طرابلس الاستاذة " نادية الشهيبي " باشراف المدرب

الرئيسي بالمركز العام أ " يوسف على مسعود " .

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية للمركز العام للتدريب وتطوير

التعليم والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتهدف إلى تنمية المهارات

التدريبية للمستهدفين منها .

( وال )