وكيل الديوان والتعليم العام يتابع سير العملية التعليمية بمدارس الزاوية الغرب .







الزاوية 31 أكتوبر 2017 ( وال )- تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم العام أ " عادل جمعة " رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب

بالوزارة ومراقب التعليم ببلدية الزاوية الغرب "عبد الحكيم حسن", الاثنين

سير العملية التعليمية ميدانياً, حيث قام بزيارة مدرستي (الصابرية

للتعليم الأساسي والثانوي- أبي عيسى للتعليم الثانوي "بنات").

واطمأن الوكيل على انتظام الدراسة بالمدرستين, ووقف على إنهاء التحضيرات

المتعلقة ببدء الدراسة كافة - من كتاب مدرسي وتجهيزات مدرسية, وحضر

الوكيل جانباً من حصة دراسية بمدرسة الصابرية حث التلاميذ من خلالها على

بذل الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها حتى ينالوا النجاح

والتوفيق في مشوارهم الدراسي.

وتفقد الوكيل خلال جولته بعض مرافق المدرستين تمثلت في (المكتبة المدرسية

- الحديقة - المختبرات المعملية - دورات المياه).



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