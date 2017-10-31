وكيل وزارة التعليم يتابع امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادات العامة بمدارس مدينة صبراته .



صبراته 31 أكتوبر 2017 ( وال )- تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم العام أ " عادل جمعة " رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب

بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديتي الزاوية والزاوية الغرب " البشير

الاخضر و " عبد الحكيم حسن، الاثنين ، سير امتحانات الدور الثاني لشهادتي

إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2016 / 2017 . م

بعدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية صبراته .

وشملت الجولة مقار اللجان ولجان الملاحظة في عدد من اللجان الامتحانية،

واطمأن الوكيل خلال جولته من التلاميذ والطلاب على الالتزام بإعداد

الأسئلة التي لم تخرج عن إطار المنهج المقرر وأنها في مستوى التحصيل

العلمي للطلاب كافة .

وأشاد الوكيل بمستوى انتظام العملية التعليمية والتزام وانظباط المعلمين

والموظفين بمراقبة التعليم بصبراته .



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