وكيل التعليم يتفقد سير العمل بمشاريع صيانة المؤسسات التعليمية ببلدية صبراته .





صبراته 31 أكتوبر 2017 ( وال )- تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم العام أ " عادل جمعة " الإثنين ، رفقة عدد من مديري الإدارات

والمكاتب بالوزارة سير العمل بمشاريع الصيانة السريعة بعدد من المؤسسات

التعليمية ببلدية صبراته التي ينفذها مكتب المشروعات بمصلحة المرافق

التعليمية فرع الغربية والتي تستهدف عدد 65 مدرسة وفق مقايسات محددة من

مهندسي مكتب المشروعات.

واطلع الوكيل على عمليات الصيانة التي شملت صيانة الإنارة والنوافذ

وصنابير المياه. وأعطى تعليماته بضرورة الإسراع في الإنجاز مع ضمان جودة

التنفيذ، وذلك طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل مصلحة المرافق

التعليمية التابعة لوزارة التعليم .



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