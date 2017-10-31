إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم تعد نموذج موحد للتظلم من إجراءات التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية .





طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- ذكر مدير إدارة الاحتياط العام

بوزارة التعليم أ "عبد الفتاح الفاضلي " ان إدارة الاحتياط العام أعدت

نموذجاً موحد للتظلم يتم بموجبه النظر في شكاوى المعلمين المتعلقة

بإجراءات التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية .وأوضح أ " الفاضلي " في حديثه لمدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة

التعليم , الاثنين, 30 أكتوبر 2107 . م , بأنه من باب حرص الوزارة على

عدم وقوع أي مخالفات أو تجاوزات في عملية التسكين على الملاك الوظيفي

بالمؤسسات التعليمية أعدت إدارة الاحتياط العام نموذجاً موحد للتظلم يتم

بموجبه النظر في شكاوى المعلمين المتعلقة بالتسكين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الشكوى المقدمة تمر بعدة مراحل للمعالجة تكون

المرحلة الاولى لها بحسب وصفه مراقبة التعليم بالبلدية والثانية مكتب

التفتيش التربوي بالمنطقة على أن تكون المرحلة الاخيرة هي إدارة الاحتياط

العام بالوزارة في حال تعذر وضع حل للمشتكي في المراحل السابقة, وذلك بما

يضمن إنصاف أي معلم يقع عليه ظلم في عملية التسكين على الملاك الوظيفي.



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