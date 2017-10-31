وزارة التعليم تطلق خدمة مراجعة ورقة إجابة
امتحان المفاضلة عبر شبكة " الانترنت " .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 09:31:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- أطلقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق
الوطني , الأثنين 30 أكتوبر 2017 . م عبر موقعها الإلكتروني لنتائج
الامتحانات على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " خدمة مراجعة ورقة
إجابة امتحان المفاضلة للطلبة المتقدمين للدراسة بالجامعة العامة للعام
الجامعي 2017/2018 . م.
وأكد مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة أ "رمضان الغضوي" , انه
بإمكان الطلاب أو أولياء أمورهم الآن مراجعة ورقة إجابتهم والتحقق من
الدرجات المتحصلين عليها بامتحان المفاضلة.
وأوضح أ " الغضوي" بأنه بإمكان الطالب الحصول على النتيجة على الرابط
التالي: /http://161.47.21.187/Uniresults
والموجود على صفحة الوزارة الرسمية (وزارة التعليم الليبية) على موقع
التواصل الاجتماعي الـ" فيسبوك" ، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس
بالشهادة الثانوية أو رقم الاشتراك الخاص به كل في حسب الخانة المخصصة
له، ومن ثم يضغط على زر "عرض النتيجة " فتظهر له ورقة الاجابة على الفور.
( وال )