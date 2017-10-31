وزارة التعليم تطلق خدمة مراجعة ورقة إجابة امتحان المفاضلة عبر شبكة " الانترنت " .







طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- أطلقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق

الوطني , الأثنين 30 أكتوبر 2017 . م عبر موقعها الإلكتروني لنتائج

الامتحانات على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " خدمة مراجعة ورقة

إجابة امتحان المفاضلة للطلبة المتقدمين للدراسة بالجامعة العامة للعام

الجامعي 2017/2018 . م.

وأكد مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة أ "رمضان الغضوي" , انه

بإمكان الطلاب أو أولياء أمورهم الآن مراجعة ورقة إجابتهم والتحقق من

الدرجات المتحصلين عليها بامتحان المفاضلة.

وأوضح أ " الغضوي" بأنه بإمكان الطالب الحصول على النتيجة على الرابط

التالي: /http://161.47.21.187/Uniresults

والموجود على صفحة الوزارة الرسمية (وزارة التعليم الليبية) على موقع

التواصل الاجتماعي الـ" فيسبوك" ، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس

بالشهادة الثانوية أو رقم الاشتراك الخاص به كل في حسب الخانة المخصصة

له، ومن ثم يضغط على زر "عرض النتيجة " فتظهر له ورقة الاجابة على الفور.

( وال )