مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على زيادة مرتبات المعلمين .





بنغازي 31 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقدت مجلس النواب جلسة أمس

الاثنين بمدينة طبرق بحث خلالها مناقشة المذكرة المقدمة من نقابة

المعلمين ، وكذلك المذكرة المقدمة من رئيس لجنة التعليم واللتان تختصان

بالمطالبة بتحسين مرتبات المعلمين.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب "أحميد حومة" لإدارة

الإعلام بالمجلس، أن الجلسة تم خلالها الموافقة من حيث المبدأ على زيادة

مرتبات المعلمين ، على أن شكلت لجنة مختصة لدراسة الزيادة ومستحقيها

ولتقديم القانون في صيغته النهائية في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر

القادم لإصداره من قبل المجلس.

وأضاف النائب الثاني أن أهتمام السادة النواب في هذه الجلسة كان

منصبا على ضرورة هذه الزيادة ، والنظر في قانون "15" بحيث يتم تحسين

مرتبات كل الليبيين في كل القطاعات.

وبخصوص آخر تطورات الحوار السياسي قال " حومة": إن مجلس النواب سيعقد

اليوم الثلاثاء جلسة سيتم خلالها مناقشة مخرجات لجنة الحوار .

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