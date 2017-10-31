المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدين القصف الجوي الدموي الذي تعرضت له مدينة درنة .





طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- دان المجلس الرئاسى لحكومة

الوفاق الوطنى بأقسى العبارات وأشدها القصف الجوي الذى تعرضت له مدينة درنة وتسبب فى مقتل عدد من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء ، وإصابة أعداد كبيرة منهم .

وقال المجلس في بيان له إن هذا القصف يأتى بينما نحاول وعبر مسارات عدة فك الحصار عن المدينة التى يواجه سكانها معاناة شديدة القسوة .

وجاء في البيان : " وإذ يتقدم المجلس الرئاسى بأحر التعازى والمواساة

لأسر الشهداء الذين قضوا جراء هذا القصف ويدعو الله ان يعجل بشفاء

المصابين - يؤكد بانه لن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين وسيتم وبأسرع وقت ومن خلال الأمكانيات المتاحة كافة التعرف على مصدر الغارات والواقفين خلفها وعلى ضوء النتائج ستتخذ ما يلزم من إجراءات كما أننا قمنا بالفعل بمخاطبة مجلس الأمن للتدخل والتحقيق فى هذا الحادث الذى يعتبر جريمة حرب بكل المعايير ".

وطالب المجلس وبشكل عاجل رفع الحصار الجائر على مدينة درنه والسماح بدخول المساعدات الانسانية وإخراج الجرحى والمصابين لعلاجهم .. كما يؤكد المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق على استعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدة المحتاجين للمساعدة فى المدينة وعلى الفور .



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