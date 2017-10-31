رئيس اللجنة التسييرية للهيأة العامة للثقافة يزور مكتب الثقافة بمدينة الخمس .







الخمس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- قام رئيس اللجنة التسييرية للهيأة العامة

للثقافة " حسن أونيس " أمس بزيارة تفقدية إلى مكتب الثقافة بمدينة الخمس

.

واستمع رئيس الهيأة في مستهل هذه الزيارة إلى شرح ضافي من قبل مدير

المكتب عن أهم النشاطات والفعاليات التي أقامها المكتب، والصعوبات التي

يواجهها، والخطة الموضوعة للعام القادم للنهوض بعمل المكتب.

وأثنى رئيس الهيأة على الجهد الذي يبذل من العاملين للإرتقاء بالعمل

الثقافي على مستوى المنطقة ، وأعرب عن دعمه للخطة المستقبلية الموضوعة

لعمل المكتب في المجال الثقافي والفني.

( وال )