مصر: الاتحاد الأوروبي سيقدم 500 مليون يورو لتمويل مشاريع للتنمية.





القاهرة 31 اكتوبر 2017 ( وال ) - - قال مجلس الوزراء المصري في

بيان له أمس الاثنين إن الحكومة المصرية وقعت اتفاقات مع الاتحاد

الأوروبي للحصول على تمويل يبلغ حوالي 500 مليون يورو (582 مليون دولار)

لمشاريع للتنمية على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وكانت مصرقد وقعت قبل عام اتفاقا لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار

دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن تخفيضات في برامج

الدعم الحكومي وزيادات في بعض الضرائب لإصلاح اقتصاد تضرر بشدة من حالة

عدم الاستقرار التي أعقبت الانتفاضة التي شهدتها البلاد في 2011 .

...( وال ) ...