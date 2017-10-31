أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.





الكويت 31 اكتوبر 2017 (وال) - أعلن التلفزيون الكويتي أمس الاثنين أن

الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" امير الكويت قبل استقالة الحكومة وكلف

رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استجوب نواب في البرلمان يوم الثلاثاء

الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ

محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به في جلسة

الثلاثاء المقبل.

كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي عن برلمان يشكل

نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه

الخمسين.

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