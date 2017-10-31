أمين حلف الأطلسي: سنضغط على الدول لتطبيق عقوبات على كوريا الشمالية.





طوكيو 31 اكتوبر 2017 ( وال ) أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال

الأطلسي" ينس ستولتنبرج " اليوم الثلاثاء أنه سيضغط على كل الدول لتطبيق

عقوبات على كوريا الشمالية للتصدي للخطر العالمي الذي تمثله..

وقال ستولتنبرج في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

في طوكيو "بالنسبة للحلف فإن من المهم للضغط على كوريا الشمالية التأكد

من أن كل الدول تطبق العقوبات للوصول إلى حل سلمي".

وتباشر بيونجيانج برنامجا غير مسبوق للتجارب الصاروخية في الشهور الماضية

بالإضافة إلى التجربة النووية الأكبر لها التي أجرتها في أوائل سبتمبر

أيلول مما أغضب الصين حليفتها الكبرى الوحيدة وتسبب في تعرضها لعقوبات

إضافية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة

...( وال ) ...