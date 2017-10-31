استئناف عمليات البحث عن مفقودين داخل نفق قصفه الاحتلال شمال شرق خان يونس.





خان يونس 31- اكتوبر -2017 ( وال ) - استؤنفت صباح اليوم الثلاثاء،

أعمال البحث عن عدد من الشبان المفقودين داخل نفق تعرض للقصف بخمسة

صواريخ من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب

قطاع غزة بعد ظهر أمس.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن عمليات بدأت صباحاً من

قبل طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني ومن المسعفين ومن عدد من الشبان

المتطوعين بحثا عن مفقودين داخل النفق، الذي استهدفت بصواريخ تحمل موادا

سامة، وفقاً لأطباء في مستشفى شهداء الأقصى بعيد فحص جثامين الشهداء،

والمصابين، وهذه المادة السامة غير معروفة حتى اللحظة.

وكان استشهد مساء أمس سبعة شبان جميعهم ممن توجهوا لإنقاذ الشبان

المفقودين داخل النفق المستهدف .

وأكد أطباء أن عدد المصابين، الذين يعالجون في المستشفى بلغ 12

مصاباً بعضهم حالته بالغة الخطورة، جراء استنشاق الغاز السام.

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