مصادر طبية : قوات الاحتلال استخدمت غازات سامة خلال قصفها لنفق جنوب شرق قطاع غزة.







غزة 31 - اكتوبر -2017 ( وال ) - رجحت مصادر طبية فلسطينية ، مساء أمس

، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي غازات سامة خلال قصفها لنفق جنوب شرق

قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا": " إن الغاز

السام الذي أطلقته قوات الاحتلال في قصف النفق يستخدم للمرة الأولى، وهو

شديد التأثير ويؤدي إلى الوفاة فورا، ولم نتمكن من معرفة نوعه بعد".



وأكد شهود عيان لـ "وفا": أن عمليات البحث عن شهداء ومصابين جدد ما

زالت مستمرة حتى اللحظة داخل النفق المستهدف.

وسبق أن اتهمت مؤسسات حقوقية محلية ودولية قوات الاحتلال الإسرائيلي

خلال عدوان 2014 ضد قطاع غزة، باستخدام القوة المفرطة والأسلحة المحظورة

مثل الفسفور الأبيض والغازات السامة والأسلحة المحرمة دوليا، واعتبرته

جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين ومخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات

الدولية.

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