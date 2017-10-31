بحث العراقيل التى تعيق عودة استنئاف عمل ميناء سرت .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 08:17:00
سرت 31 اكتوبر 2017 ( وال )- بحث عميد بلدية سرت السيد " مختار
المعدانى " مع مدير عام ميناء سرت البحرى التجارى المهندس " محمد السيوى
" المعوقات والعراقيل التى تعيق عودة استنئاف عمل الميناء .
وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء المكاتب بالمجلس البلدى سرت
كيفية تفعيل مديرية الأمن الوطنى لمنفذ الميناء ، ومراسلة وزير الداخلية
بحكومة الوفاق الوطني بشأن تفعيل المديرية .
وأكد مدير عام ميناء سرت البحرى التجارى إنه فى حالة تفعيل مديرية
الامن الوطنى بالميناء وتوفير كافة الامكانيات وفرض هيبة الدولة سيتم
مباشرة استئناف العمل بمرافق الميناء ، مشيرا إلى أن عدد من المبانى
الادارية بالميناء تعرضت لاضرار حرب التحرير وتحتاج للصيانة العاجلة نظرا
لاهميتها .
وطالب مدير عام الميناء ، المجلس البلدى سرت والجهات ذات العلاقة
بتوفير الامكانيات والتجهيزات الادارية لمرافق الميناء وتوفير اجهزة
الاتصالات واجهزة التخاطب مع السفن التى نهبت وسرقت اثناء حرب التحرير من
عناصر داعش الارهابيين .
...(وال-سرت)...