بحث العراقيل التى تعيق عودة استنئاف عمل ميناء سرت .





سرت 31 اكتوبر 2017 ( وال )- بحث عميد بلدية سرت السيد " مختار

المعدانى " مع مدير عام ميناء سرت البحرى التجارى المهندس " محمد السيوى

" المعوقات والعراقيل التى تعيق عودة استنئاف عمل الميناء .

وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء المكاتب بالمجلس البلدى سرت

كيفية تفعيل مديرية الأمن الوطنى لمنفذ الميناء ، ومراسلة وزير الداخلية

بحكومة الوفاق الوطني بشأن تفعيل المديرية .

وأكد مدير عام ميناء سرت البحرى التجارى إنه فى حالة تفعيل مديرية

الامن الوطنى بالميناء وتوفير كافة الامكانيات وفرض هيبة الدولة سيتم

مباشرة استئناف العمل بمرافق الميناء ، مشيرا إلى أن عدد من المبانى

الادارية بالميناء تعرضت لاضرار حرب التحرير وتحتاج للصيانة العاجلة نظرا

لاهميتها .

وطالب مدير عام الميناء ، المجلس البلدى سرت والجهات ذات العلاقة

بتوفير الامكانيات والتجهيزات الادارية لمرافق الميناء وتوفير اجهزة

الاتصالات واجهزة التخاطب مع السفن التى نهبت وسرقت اثناء حرب التحرير من

عناصر داعش الارهابيين .

...(وال-سرت)...