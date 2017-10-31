قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من جبع ويكثف من تواجده العسكري في جنين.





جنين 31- اكتوبر -2017 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة جبع جنوب محافظة جنين، وكثفت من

تواجدها العسكري في القرى، والبلدات.

وذكرت مصادرفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الفلسطينيين

الثلاثة ، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة جبع، وسط اندلاع مواجهات.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت حواجز في محيط

جنين، وشارع جنين- حيفا، وعلى مفرق بلدتي يعبد، وعرابة، وعدة قرى،

واقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين .

...( وال ) ...