قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من جبع ويكثف من تواجده العسكري في
جنين.
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 08:07:00
جنين 31- اكتوبر -2017 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة جبع جنوب محافظة جنين، وكثفت من
تواجدها العسكري في القرى، والبلدات.
وذكرت مصادرفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الفلسطينيين
الثلاثة ، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة جبع، وسط اندلاع مواجهات.
وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت حواجز في محيط
جنين، وشارع جنين- حيفا، وعلى مفرق بلدتي يعبد، وعرابة، وعدة قرى،
واقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين .
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