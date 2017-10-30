محمد أبوسيف رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة يدعو الجمعية العمومية للانعقاد.





طرابلس 30 أكتوبر 2017 (وال)- أكد رئيس الاتحاد الليبي لتنس الطاولة

"محمد أبوسيف" أنه سيدعو الجمعية العمومية للانعقاد بعد إعادة تفعيل

الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي للعبة في أحد الفنادق بطرابلس بحضور جميع

وسائل الإعلام.

وقال أبوسيف : "بعد رسالة الاعتذار التي أرسلها لنا الاتحاد الدولي

للعبة سنباشر عملنا ونضع تراتيب وتنظيم البيت الداخلي للعبة".

وقال في تصريح لمراسل القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية إن التوقف

ترتيب عليه وقف جميع الأنشطة، وعلينا العمل بسرعة لتنفيذ هذه الانشطة .

وكانت اللجنة الاولمبية قد أصدرت أمس القرار 101 بشأن إلغاء اللجنة

التسييرية لاتحاد تنس الطاولة، الذي أصدرته اللجنة الاولمبية سابقا وطلبت

من الاتحاد إعادة مباشرة أعماله بعد قرار الاتحاد الدولة للعبة.

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