إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر.





طرابلس 30 أكتوبر2017 ( وال)- أعاد الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل

الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر برئاسة "صالح العوامي"، و"

ابريك بوسرايا" نائبا للرئيس، و"أسامة أبولطوش " مقررا ، و"محمد

المنصوري" أمينا للصندوق. كما ضمت القائمة في عضويتها " سعيد عبد الصالح "، و" صالح الشركاوي

" ، و" فهيم مسعود "، و " الناجي بوهنية "، صالح بوفليقة ".

جاء ذلك في القرار رقم 87 لسنة 2017 الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد

الليبي لكرة القدم أمس الأحد الـ29 من أكتوبر الجاري بطرابلس.

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