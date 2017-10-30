بطولة ليبيا للكرة الحديدية تنطلق الأربعاء.





طرابلس 30 أكتوبر 2017 (وال)- تنطلق الاربعاء بطولة ليبيا للكرة

الحديدية بالتخصصات الثلاثة (قصير وطويل ورافا) والتي تقرر إقامتها في

الفترة ما بين 1 إلى 4 نوفمبر المقبل بصالة المنتخبات الوطنية المخصصة

للكرة الحديدية بالفضاء الأولمبي في طرابلس.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 11 ناديا من الاندية التي

تمارس هذه اللعبة.

وتم تشكيل العديد من اللجان لضمان نجاح البطولة، وقد طالبت اللجنة الفنية

للبطولة الأندية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد العام للموسم الرياضي 2017

سرعة إتمام إجراءات التسجيل.

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