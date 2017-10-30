تشكيل لجنة مؤقتة بشأن طلبات بعض الأندية لعضوية الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.







طرابلس 30 أكتوبر 2017 (وال)- شكل الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنة

مؤقتة تتولى النظر في طلبات بعض الأندية لعضوية الجمعية العمومية

للاتحاد.

وتشكلت اللجنة برئاسة "مجدي شعيب حسين" و "سالم عمار السويح" نائبا،

وعضوية "احميدة بدادة الغرياني" و "محمد امحمد قريميدة" و"عادل علي

الأوجلي" و "عبد السلام المبروك امريغة".

وحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم فترة عمل اللجنة بمدة تسعة أشهر من

تاريخ صدور قرار تشكيلها.

جاء ذلك في القرار رقم 98 لسنة 2017 الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد

الليبي لكرة القدم أمس الأحد الـ29 من أكتوبر الجاري بطرابلس.

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