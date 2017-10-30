خمسة قتلى في اعتداء على مسجد شمال شرق نيجيريا.





نيجيريا 30 اكتوبر 2017 (وال)- قتل خمسة اشخاص على الاقل اليوم

الاثنين في اعتداء انتحاري وقع في شمال شرق نيجيريا المنطقة التي تعد

بؤرة لاعمال عنف جماعة بوكو حرام الجهادية، كما ذكر عنصر في الميليشيات

المدنية التي تقاتل الى جانب الجيش النيجيري.

ووقع الانفجار فجر الاثنين في مسجد يبعد 15 كلم شمال مايدوغوري عاصمة

ولاية بورنو، كما اوضح أجيري يالا الذي يرأس "القوة المدنية المشتركة"

المحلية.

وقال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "انتحاريا ادعى انه من

المصلين دخل الى المسجد وقت صلاة الصباح". واضاف انه "فجر حزامه الناسف،

فقتل خمسة اشخاص وأصاب كثرا آخرين بجروح".

واعربت الامم المتحدة التي تنسق الانشطة الانسانية في المنطقة، عن

"قلقها العميق" من الهجمات المستمرة على مخيمات النازحين. وقد لجأ حوالى

مليون شخص الى مايدوغوري واضطر 2،6 مليون الى مغادرة منازلهم في منطقة

بحيرة تشاد.