بدء اجتماعات دول الشراكة عبر المحيط الهادئ في اليابان.





طوكيو 30 اكتوبر 2017 -بدأت في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم

اجتماعات الدول الـ11 المتبقية والموقعة على معاهدة الشراكة عبر المحيط

الهادئ تستمر ثلاثة أيام في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل قمة القادة

المقرر عقدها الشهر المقبل.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل إلى اتفاق قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي

لآسيا والهادئ /ابيك/ التي ستبدأ في العاشر من نوفمبر المقبل في فيتنام.

ومنذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من

الاتفاقية التجارية في يناير الماضي، تعمل الدول الـ11 على تجميد أجزاء

من الاتفاقية الأصلية تعكس مطالب الولايات المتحدة.