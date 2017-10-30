اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا .





رام الله 30 اكتوبر 2017 ( وال )- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين

بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع ، فجر اليوم

الاثنين ، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال

الاسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن عناصر قوات الاحتلال أطلقوا

النار على سائق سيارة لجمع النفايات وأصابوه بجروح في ساقه ، نقل على

إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال ، استخدمت خلالها

قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، أدت إلى وقوع

عدد من الاصابات .

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الاثنين

26 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت انحاء مختلفة في الضفة

الغربية المحتلة .

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق

متفرقة في مدن سلفيت والخليل وبيت لحم وطولكرم وجنين ورام الله

واعتقلتهم.

على صعيد آخر أطلق مستوطنون صهاينة اليوم الاثنين النار صوب

المزارعين الفلسطينيين واعتدوا عليهم في مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل.

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