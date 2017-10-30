المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص يقول انه سيكشف تفاصيل عن سرقة شحنة الأموال بسرت.





سرت 30 اكتوبر 2017 (وال)- قال المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص

انه سيكشف تفاصيل جديدة عن حادثة سرقة شحنة الاموال المرسلة للمصارف

بمدينة سرت يوم الثامن والعشرين من شهر اكتوبر عام 2013.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية بأن تفاصيل جديدة تروى لأول مرة عن حادثة

سرقة شحنة الأموال والتي تقدر بـ53 مليون دينار ليبي إضافة الى 12،800

مليون دولار و5 مليون يورو والتي سرقت وهي في طريقها الي فرع المصرف

المركزي بسرت في اكبر عملية سطو في تاريخ ليبيا.

..(وال -سرت)..