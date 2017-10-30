شركة هاتف ليبيا : عودة خدمات الاتصالات لمدينة بني وليد.الإثنين ، 30-10-2017 - 15:28:00



طرابلس 30 أكتوبر 2017 (وال)- أعلنت شركة هاتف ليبيا اليوم الاثنين
عن ‏عودة خدمات الاتصالات لمدينة بني وليد بعد اجراء عملية الصيانة لكابل
الالياف البصرية داخل المدينة والذي تعرض لعمل تخريبي متعمد السبت
الماضي.
وأوضح مدير مكتب الاعلام بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات -
لوكالة الانباء الليبية - أن فنيي ومهندسي الشركة تمكنوا من اصلاح القطع
الذي وقع على بعد 6 كيلو متر من الغرفة المجمعة للكوابل باتجاه مكتب بريد
بني وليد.
..(وال)..

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