علماء من الصين ينجحون في زراعة أرز ينمو في ماء البحر .





برلين 30 اكتوبر 2017 ( وال )- تمكن علماء من الصين من تطوير عدة أنواع

من الأرز يمكن أن تنموا في ماء البحر ، وهو ما قد يُساعد على إنتاج غذاء

يكفي لأكثر من 200 مليون شخص .

وذكرت مصادر اعلامية أن العلماء حاولوا على مدار عقود تطوير أرز ينمو

في الماء المالح ، بيد أنهم لم ينجحوا في تحقيق ذلك إلا في الآونة

الأخيرة ، عبر زرع أنواع من الأرز في ماء البحر وهو ما قد يكون مجديا من

الناحية التجارية .

وبحسب نفس المصادر فقد تم زراعة الأرز في حقل بالقرب من مدينة "

تشينغدوا " الساحلية في البحر الأصفر شرق الصين ، حيث زرع العلماء 200

نوع مختلفة من هذه الحبوب بغرض التحقق مما إذا كان الأرز ينمو بشكل جيد

في الظروف المالحة .

وضخ العلماء مياه البحر في الحقول ثم وجهوها إلى حقول الأرز .

وتوقع العلماء إنتاج 4.5 طن من الأرز للهكتار الواحد، غير أن المحاصيل

تجاوزت التوقعات لتصل إلى 9.3 طن للهكتار الواحد.

وقال أستاذ الزراعة في جامعة "يانغتشو" وأحد المشاركين في المشروع ،

ليو شيبينغ ، إن "نتائج الاختبار تجاوزت توقعاتنا إلى حد كبير".

ويتواجد بالصين مليون كيلومتر مربع من الأراضي التي لا تنمو فيها

المحاصيل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة.

ويأمل العلماء استخدام هذا النوع من الأرز في هذه المناطق الزراعية.

حيث يمكن أن تساهم زراعة 10 في المائة من هذه المناطق في إنتاج 50 مليون

طن من الأغذية، وهو ما يكفي لإطعام 200 مليون شخص وزيادة إنتاج الصين من

الأرز بنسبة 20 في المائة.

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