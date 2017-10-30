الخميس القادم : انطلاق رالي تي تي لرياضة السيارات الصحراوية بودان.





ودان 30 اكتوبر 2017 (وال)- اكتملت الاستعدادات بمدينة ودان ببلدية

الجفرة لانطلاق فعاليات رالي تي تي لرياضة السيارات الصحراوية الذي تنظمه

وتشرف عليه اللجنة الدائمة لرالي تي تي الصحرواي بودان في نسخته الثالثة

يوم الخميس القادم.

وافادت مصادر الرالي مندوب وكالة الانباء الليبية بالجفرة بأن أكثر من

ثلاثمائة سيارة دفع رباعي الرياضية من مختلف الاحجام والانواع ستشارك في

هذا الرالي بصحبة سائقيهم والمساعدين لهم .

واوضح السيد علي انقام مدير مركز معا الاعلامي بودان ، بأن الانطلاقة

للرالي ستفتتح بمهرجان استعراضي للمشاركين في السباقات بميدان الشهيد نور

الدين عابور وسط المدينة ولمسافة 25 كيلو متر حتى رمال تي تي شمال ودان.

وقال بان برامج ومناشط ثقافية ورياضية اخرى ستصاحب الرالي على مدى مدى

يومين متتاليين من بينها معارض تراثية وسهرات فنية وامسيات شعرية لعدد

كبير من الفنانين والشعراء وعروض الفروسية والرياضات الشعبية.

كما أشار الى أنه ستقام على هامش فعاليات الرالي عروض جوية لطائرات

السمركيتي والطائرات المسيرة يدويا والشراعية.

..(وال - الجفرة)..