مستوطنون يطلقون النار صوب المزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.





الخليل 30- اكتوبر-2017 ( وال ) - أطلق مستوطنون، اليوم الاثنين،

النار صوب المزارعين، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور لـوكالة

الانباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطني مستوطنة "ماعون" الجاثمة على

أراضي مسافر يطا، أطلقوا النار صوب المزارعين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون

في منطقة" الحمرة"، القريبة من قرية التواني المحاذية للمستوطنة

المذكورة.

وأشار جبور إلى أن حالة من الفزع والخوف أصابت المزارعين، دون أن

يبلغ عن إصابات.

يذكر أن مستوطني المستوطنة المذكورة يعتدون بشكل متواصل على المزارعين،

ورعاة الأغنام في مسافر يطا، وذلك بهدف تهجير المواطنين، وترك أراضيهم.

...( وال ) ...