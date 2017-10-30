عودة المياه الى مدن الساحل اعتبارا من غد الثلاثاء .





طرابلس 30 اكتوبر 2017 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي ان

المياه ستعود في الوصول التدريجي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة الى مدن

الساحل اعتبارا من غد الثلاثاء عقب استقرار عمليات الصيانة بالمنظومة .

ودعا الجهاز في بيان اصدره امس الى اهمية اصدار ميثاق شرف أخلاقي يتم من

خلاله التأكيد علي ضرورة تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات أو

مطالبات فئويه ، مؤكداً علي ضرورة قيام الجهات الرسمية بصفة خاصة والشعب

الليبي بصفة عامه حماية هذا المشروع وأن العبث به يهدد الأمن القومي

للدولة.

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