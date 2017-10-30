اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا تدين جريمة الابيار شرق بنغازي .





طرابلس 30 أكتوبر 2017 ( وال )- اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

في ليبيا عن ادانتها واستنكارها للجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل 36

شخصا وجدت جثثهم في منطقة الابيار شرق مدينة بنغازي .

وطالبت اللجنة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة

والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام ووزارة

العدل في ليبيا بضرورة اجراء تحقيق على المستوى الدولي والمحلي وبشكل

فوري لتحديد الاطراف المسؤولة عن هذه الجريمة وتقديم الجناة الى العدالة

.

كما طالبت اللجنة في بيان اصدرته تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه

مكتب النائب العام ووزارة العدل بالعمل على سرعة انهاء حالة الافلات من

العقاب باعتبارها احد الدوافع التي تقف وراء تصاعد وتكرار مثل هذه

الجرائم .





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