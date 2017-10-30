الأمين العام للجامعة العربية يوقع مع سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط على مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين .







القاهرة في 30 أكتوبر 2017 ( وال ) - التقى الأمين العام لجامعة

الدول العربية السيد " أحمد أبو الغيط " ، سكرتير عام الاتحاد من أجل

المتوسط السيد " فتح الله السجلماسي " ، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر

حول كيفية تطوير التواصل والتنسيق بين الجانبين والتوقيع على مذكرة تفاهم

تهدف إلى ترفيع مستوي التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية

وسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات الأولوية ذات الاهتمام

المشترك.

وصرح الوزير المفوض " محمود عفيفي " ، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام،

بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية العمل على الاستفادة من القدرات

الفنية المتاحة لدى الاتحاد من أجل المتوسط من أجل تشجيع إنشاء مشروعات

في الدول العربية الراغبة بهدف خدمة احتياجات حيوية للمواطن في قطاعات

على غرار الطاقة والتعليم والصحة والتنمية البشرية، وأخذاً في الاعتبار

التداخل الجغرافي بين المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،

وأن هناك عدداً كبيرا من الدول العربية التي تتمتع في ذات الوقت بعضوية

الاتحاد من أجل المتوسط .

وأوضح المتحدث أن المسئولين وقعا أيضاً خلال اللقاء على مذكرة تفاهم ترمي

إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والزيارات

وتشجيع مشاركة كوادر كل طرف في الفعاليات التي ينظمها الطرف الآخر، إضافة

للارتقاء بالتعاون في مجال الدعم الفني وبناء القدرات .



( وال )