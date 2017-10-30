مشروع دعم المرأة فى مؤسسات الدولة يختتم اعماله .
الإثنين ، 30- 10- 2017 - 12:28:00
طرابلس 30 اكتوبر 2017( وال )- اختتم مشروع دعم المرأة الليبية
داخل مؤسسات الدولة اعماله امس الاحد بفندق الودان بطرابلس .
وحضر الجلسة الختامية وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطنى "
المهدى الامين"ووزير الشؤون الاجتماعية ووكيلي وزارة الشباب والعمل وعدد
من الخبراء والمختصين والاعلاميين .
واكد وزير العمل عن شكره وتقديره للفريق التدريبى الذى ساهم فى انجاح
المشروع ،مؤكدا ان اسهامات المرأة تدعم التميز داخل مؤسسات الدولة وكذلك
فى القطاع الخاص .
وجدد الوزير دعم الوزارة الا محدود لمشروع تمكين المرأة فى مؤسسلت
الدولة خاصة فى وزارة العمل والجهات التابعة لها .
...( وال )...