مشروع دعم المرأة فى مؤسسات الدولة يختتم اعماله .





طرابلس 30 اكتوبر 2017( وال )- اختتم مشروع دعم المرأة الليبية

داخل مؤسسات الدولة اعماله امس الاحد بفندق الودان بطرابلس .

وحضر الجلسة الختامية وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطنى "

المهدى الامين"ووزير الشؤون الاجتماعية ووكيلي وزارة الشباب والعمل وعدد

من الخبراء والمختصين والاعلاميين .

واكد وزير العمل عن شكره وتقديره للفريق التدريبى الذى ساهم فى انجاح

المشروع ،مؤكدا ان اسهامات المرأة تدعم التميز داخل مؤسسات الدولة وكذلك

فى القطاع الخاص .

وجدد الوزير دعم الوزارة الا محدود لمشروع تمكين المرأة فى مؤسسلت

الدولة خاصة فى وزارة العمل والجهات التابعة لها .

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