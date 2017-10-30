رئيس لمجلس الأعلى للدولة يزور مركز تدريب القوات الخاصة وكلية الدفاع الجوي والقاعدة الجوية في مصراتة ويلتقي بعددٍ من القيادات العسكرية.





طرابلس 30 أكتوبر 2017( وال )- قام رئيس المجلس الأعلى للدولة

"د.عبدالرحمن السويحلي" بزيارة تفقدية إلى مركز تدريب القوات الخاصة

التابعة للجيش الليبي وكلية الدفاع الجوي والقاعدة الجوية بمصراتة، حيث

اطلّع على تجهيزات وتدريبات القطاعات والوحدات العسكرية بالمنطقة الوسطى

وأهم العراقيل والتحديات التي تُواجه تفعيل المؤسسة العسكرية بشكل كامل.

اجتمع بعدها رئيس المجلس الأعلى للدولة بآمر المنطقة العسكرية الوسطى

اللواء "محمد الحداد" وآمر القاعدة الجوية مصراتة العميد "مفتاح عبجة"

وآمر وضباط كلية الدفاع الجوي بالإضافة لآمر مركز تدريب القوات الخاصة

التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي.

ثم خلال هذا الاجتماع استعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه تفعيل

وتوحيد الجيش الليبي وجهود تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية في المنطقة

الوسطى وكافة مناطق ليبيا،

واكدت القيادات العسكرية خلال هذا الاجتماع ‏وفق ما ذكره المكتب

الإعلامي لرئيس المجلس على أهمية عدم تدخل الجيش في السياسة، وضرورة

خضوعه للسلطة المدنية للدولة.

من جانبه تعهّد رئيس المجلس الأعلى للدولة بتكثيف جهوده وتسخير كافة

إمكانيات الدولة لإعادة بناء وهيكلة وتوحيد المؤسسة العسكرية وفقًا

لمعايير مهنية علمية .. مُؤكدًا إجماع الليبيين على رفض ارتهان المؤسسة

العسكرية لشخصٍ أو طرفٍ مُعين .

وجددً رفض المجلس لعسكرة الدولة تحت أي ذريعة كانت ، ومُبديًا

استعداده للتفاوض والحوار لجمع شتات الليبيين وإنهاء الإنقسام السياسي

بعيدًا عن المصالح الشخصية والجهوية والحزبية الضيقة.

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