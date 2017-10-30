مركز بنغازى للاشعة التشخيصية والعلاجية يعود للعمل .







بنغازى 30 أكتوبر 2017( وال )- قال مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري

العام بمدينة بنغازى " هاني العريبي " أن مركز بنغازى للاشعة التشخيصية و

العلاجية عاد للعمل تدريجيا بعد توقف دام لثلاث سنوات نتيجة الأحداث التي

عاشتها المدينة .

وقال " العريبي " إن العمل عاد الآن إلى قسم (سي تي صورة مقطعية) وفي طور

بدء العمل قريبا و تجهيز قسم جهاز" TLD " لاجهزة الوقاية الشخصية

للعاملين في اقسام الاشعة وتجهيز جهاز العلاج الاشعاعي لعلاج مرضى

الاورام وتجهيز قسم (صورة الالتراساوند - صورة تلفزيون).

واشار " العريبي " إلى ان قسم الرنين المغناطيسي وقسم الأشعة العادية

حالياً عاطلان عن العمل نتيجة لقفل المركز لسنوات .



( وال )