مركز بنغازى للاشعة التشخيصية
والعلاجية يعود للعمل .
الإثنين ، 30- 10- 2017 - 12:13:00
بنغازى 30 أكتوبر 2017( وال )- قال مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري
العام بمدينة بنغازى " هاني العريبي " أن مركز بنغازى للاشعة التشخيصية و
العلاجية عاد للعمل تدريجيا بعد توقف دام لثلاث سنوات نتيجة الأحداث التي
عاشتها المدينة .
وقال " العريبي " إن العمل عاد الآن إلى قسم (سي تي صورة مقطعية) وفي طور
بدء العمل قريبا و تجهيز قسم جهاز" TLD " لاجهزة الوقاية الشخصية
للعاملين في اقسام الاشعة وتجهيز جهاز العلاج الاشعاعي لعلاج مرضى
الاورام وتجهيز قسم (صورة الالتراساوند - صورة تلفزيون).
واشار " العريبي " إلى ان قسم الرنين المغناطيسي وقسم الأشعة العادية
حالياً عاطلان عن العمل نتيجة لقفل المركز لسنوات .
( وال )