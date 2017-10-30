زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب الدومينيكان.





سانتو دومينجو 30 اكتوبر 2017 ( وال ) - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على

مقياس ريختر جنوبي جمهورية الدومينيكان مساء الأحد .

وذكر المعهد المحلي لرصد الهزات الأرضية ان الهزة الأرضية ووقعت

صباحالأحد على بعد نحو كلم جنوب غرب منطقة لوس كاكاوس بين محافظتي سان

خوسيه دي كوكاو وسان كريستوبال.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 12 كلم.

وشعر سكان العاصمة سانتو دومينجو ومناطق أخرى بقوة بالهزة الأرضية، حسبما

تبين في شبكات التواصل الاجتماعي.