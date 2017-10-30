وزير التعليم يلغي رسالة وجهها الى الملحق الأكاديمي بالقاهرة لدفع رسوم دراسية .





طرابلس 30 أكتوبر 2017( وال )- طالب وزير التعليم بحكومة

الوفاق الوطني الغاء الرسالة التى وجهها اليومين الماضيين الى الملحق

الأكاديمي بالقاهرة والقاضية بدفع رسوم دراسية لبعض الطلبة .

وأوضح وزير التعليم في تصريح لموقع الاعلامي بالوزارة ان

الرسالة صحيحة وقد قُدمت له من شخص مسؤل وموثوق بالوزارة وانه لا يشك

ابداً في ان المسؤل كان يقصد ارتكاب اَي مخالفة وإنما كان قد اقتنع بحقوق

مقدمي الطلبات ولهذا وافق على طلباتهم.

وأضاف لم أكن أعلم ان من ضمن الطلبة ابناء لمسؤلين إلاّ بعد ان

خرجت الرسالة للإعلام وانه لَم يكلمني أي من المسؤلين بخصوصهم.

وقال بعد سوآلي عن خلفيّات الموضوع تبيّن ان طلبات دفع الرسوم لم

تأتي عن الطريق المتَّبَع قانوناً وهو عن طريق الملحق الأكاديمي بالسّاحة

المعنيّة محالاً لإدارة الملحقيّات وشئون الموفدين و لهذا فتعتبر الرسالة

ملغيّة وسيتم مخاطبة الملحق الأكاديمي بالقاهرة بعدم تنفيذها .

وأشار الى ان هذا الالغاء لا يعني أن أصحابها لا يستحقون او لان

من ضمنهم أبناء لبعض المسؤلين فهؤلاء لهم الحق كغيرهم من الليبيين ولكن

لان الإجراء لم يتم فيه اتباع القنوات الصحيحة نطلب من المذكورين في

الرسالة إعادة تقديم طلباتهم للملحق الأكاديمي بالقاهرة وهو من يقيّم مدي

أحقيتهم ومخاطبتنا بالخصوص.

... وال ...