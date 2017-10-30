اقامة ورشة عمل حول المقسمات الهاتفية في قطاع النفط .







طرابلس 30 أكتوبر 2017( وال )- اقيم بمقر المؤسسة الوطنية

للنفط الاحد ورشة عمل حول " المقسمات الهاتفية في مجال النفط " حضرها "

محمد الباشا " مدير عام الحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة ، وعدد من

السادة مدراء الادارات ومنسقي الاقسام المختصة بالشركات النفطية .

وجرى خلال هذه الورشة استعراض تجارب الشركات النفطية في هذا المجال وطرح

آخر التحديثات والبرامج لتطوير العمل بالمقسمات الرقمية داخل مواقع العمل

والحقول النفطية المختلفة ، بالاضافة إلى مناقشة الصعوبات التي قد تحول

دون تطبيق تلك التطبيقات ومدى ملائمة البنية التحتية بالمواقع النفطية

لضمان مواكبة هذا التطور .

يشار إلى ان ورشة العمل هذه تأتي في اطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات

بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية للاطلاع على التقنيات

المستحدثة في هذا المجال وحرصاً على مواكبة آخر التقنيات الحديثة في مجال

الاتصالات وتقنية المعلومات .



( وال )