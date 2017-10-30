إعادة افتتاح مطار سبها الدولي محور لقاء النائب معيتيق مع وزيري المواصلات والعمل وأعيان الجنوب .







طرابلس 30 أكتوبر 2017( وال )- تركز اللقاء الذي عقده النائب

بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد عمر معيتيق" بحضور كل من وزير المواصلات

السيد "ميلاد معتوق"، ووزير العمل "المهدي ورضمي"، ووكيل وزارة الدفاع "

أوحيدة نجم " على إعادة افتتاح مطار سبها الدولي .

وأكد وزير المواصلات خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعيان الجنوب

بأن مصلحتي الطيران المدني والمطارات اتخذت كل التدابير لاستئناف الرحلات

الجوية من مطار سبها الدولي وإليه داخلياً وخارجياً بعد تأكيد وزارة

الداخلية تأمينه من الداخل .

وأضاف انه في حال تعهد المكونات الاجتماعية الموجودة في محيط المطار

بعدم المساس بأمنه ، وتقديمها التعهد لآمر المنطقة العسكرية سبها، الذي

سيخاطب بدوره وزارتي الدفاع لتأمينه من الخارج والمواصلات لإعادة افتتاحه

سيتم ذلك .

فيما أكد الأعيان بأن كل الترتيبات اتخذت بالخصوص فيما بين مكونات

المنطقة ويترقبون إعادة افتتاحه نظراً لحاجتهم الماسة لخدماته من أجل

تخفيف المعاناة التي يتكبدونها للوصول إلى طرابلس والسفر للخارج.

وأكد النائب " أحمد معيتيق" بالمناسبة ترحيبه بأي مبادرة يقوم بها

الأهالي في الجنوب تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين في كل المجالات، وتسهم

في تخفيف العبء عليهم، وفيما يخص اعادة افتتاح المطار قال: بعد تقديمهم

تعهد لآمر المنطقة العسكرية سبها عدم المساس بأمنه في الداخل ، وفي محيطه

سنقوم خلال اسبوع بإعادة افتتاحه واستئناف الرحلات الجوية منه وإليه.

هذا وكان السيد "أحمد عمر معيتيق"، قد اجتمع خلال اليومين الماضيين

بعمداء بلديات الجنوب ونشطائها وأعيانها ومكوناتها، بحضور عضو المجلس

الرئاسي السيد" أحمد حمزة"، وكل من وزير الحكم المحلي السيد "بداد قنصو"،

والعمل" المهدي ورضمي"، ووزير الدولة لشؤون النازحين السيد" يوسف جلاله"،

وعقد معهم اجتماعاً تمهيداً من أجل التوصل إلى رؤية لحلحة مشاكل الجنوب

استعرض خلاله المشاكل التي تعيق عدم استئناف الرحلات الجوية من مطارات

الجنوب إلى باقي المدن الأخرى حيث طالبهم السيد "معيتيق"، الجلوس على

طاولة واحدة لوضع رؤية أمنية وبإطار زمني تضم مقترحاتهم وتقدم للحكومة

لتنفيذها.

وأكد بأن المسؤولية تقع على عاتقهم في استئناف الرحلات الجوية وبدورها

ستقوم الحكومة بتفعيل المطارات فور تأكيد أهالي المنطقة تأمين مناطق

المطارات .



( وال )