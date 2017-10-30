الذهب ينزل وسط حذر قبل اجتماعات بنوك مركزية.الإثنين ، 30-10-2017 - 11:33:00



لندن 30 اكتوبر 2017 ( وال) - انخفض الذهب اليوم الاثنين مع بقاء
المستثمرين على حذرهم قبل اجتماعات ثلاث بنوك مركزية كبري، وسط ترقب
لتعيين الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأمريكي).
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1269.23 دولار
للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.
وفقد الذهب الأمريكي في التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1
بالمئة ليصل إلى 1270.10 دولار للأوقية.ومن بين العملات النفيسة الأخرى،
خسرت الفضة 0.7 في المئة إلى 16.72 دولار للأوقية.
ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 912.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم
0.4 بالمئة إلى 969.22 دولار للأوقية.
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