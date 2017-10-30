جلسة امريكية تعقد جلسة بشان تفويضا جديدا باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم داعش الارهابي.





واشنطن 30 اكتوبر 2017 ( وال) - من المقرر يبحث أعضاء الكونغرس

الأمريكي مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين تفويضا

جديدا باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم داعش الارهابي

والجماعات المتشددة الأخرى في أهم خطوة للكونجرس منذ سنوات لاستعادة

السيطرة على حقه الدستوري في إعلان الحرب.

وحسب وكالة رويترز للانباء سيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون

والدفاع جيمس ماتيس بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كاين، وهو من المؤيدين البارزين لمنح

تفويض جديد، للصحفيين يوم الخميس الماضي بعد تقديم مسؤولي الكونغرس إفادة

سرية بشأن عملية النيجر “ما حدث في النيجر وفي أفريقيا على نطاق أوسع

يشير إلى ضرورة أكبر لتفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.

”أعتقد أن حجم العملية وعدد الدول سيكون مفاجأة للناس“. وأضاف إنه سيثير

ذلك خلال الجلسة.

يشار إلى أن أعضاء من الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين يجادلون

منذ سنوات بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من سلطته بشأن نشر القوات

الأمريكية للبيت الأبيض في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. ولكن هناك

انقساما أيضا فيما بينهم بشأن حجم السيطرة التي يجب أن ينتزعوها من وزارة

الدفاع " البنتاجون" وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام

القوة العسكرية.

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