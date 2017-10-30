انطلاق حملة على محلات بيع اسطوانات الغاز الغير مرخص لها ببلدية زليتن .







زليتن 30 أكتوبر 2017( وال )- ضبطت دوريات مشتركة من مديرية أمن زليتن

وجهاز الحرس البلدي زليتن ، بالتعاون مع غرفة العمليات المشتركة زليتن

الأحد عدد من محلات بيع وتعبئة اسطوانات غاز الطهي الغير مرخص لها بالعمل

داخل البلدية.

وذكر مكتب الاعلام الأمني زليتن أنه تم ضبط عدد 68 اسطوانة غاز من محلات

مختلفة داخل المدينة منها محلات خاصة بذبح الدواجن ومحلات تعود ملكيتها

لأصحاب مستودعات غاز.

واضاف المكتب عبر صفحته على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " أنه تم

التحفظ على الاسطوانات ومصادرتها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال

المخالفين.

وأهاب المكتب بالسادة المواطنين داخل البلدية بضرورة الإبلاغ عن أي

خروقات من موزعي الغاز كالبيع بالجملة أو أي مخالفات أخرى ، وذلك

بالتواصل مع الجهات المعنية .

الجدير بالذكر ان هذه الحملة جاءت بعد اجتماع لجنة متابعة وتنظيم توزيع

الوقود والغاز ببلدية زليتن مع الجهات الامنية والضبطية بالبلدية خلال

الأيام الماضية لمنع تهريب الوقود وغاز والطهي داخل بلدية زليتن وبيعه

خارج أماكن التوزيع .

( وال )