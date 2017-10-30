ضبط 1.
الإثنين ، 30- 10- 2017 - 11:12:00
8 مليون يورو بحوزة شخصين في معبر
رأس جديرالحدودي .
رأس اجدير 30 أكتوبر 2017( وال )- ضبطت سلطات الجمارك الليبية بمعبر رأس
اجدير الحدودي مبلغ مالي قدره 1.8 مليون يورو، مخبأ في سيارة يستقلها
شخصان متجهان من ليبيا إلى تونس.
وقال مسؤول مكتب الجمارك " فرج القانطي" ، إنه تم احتجاز الشخصين اللذين
وجد بحوزتهما المبلغ المذكور، ويجري التحقيق معهما بتهم غسيل الأموال
وتهريب العملة الصعبه وعضوية عصابة إجرامية .
وأشار" القانطي" ، إلى أن عملية ضبط الشخصين جرت منتصف الشهر الماضي لكن
السلطات فضلت عدم الإعلان عن ذلك إلا في وقت لاحق لعدم عرقلة سير
التحقيقات .
( وال )