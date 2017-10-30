ضبط 1.

8 مليون يورو بحوزة شخصين في معبر

رأس جديرالحدودي .





رأس اجدير 30 أكتوبر 2017( وال )- ضبطت سلطات الجمارك الليبية بمعبر رأس

اجدير الحدودي مبلغ مالي قدره 1.8 مليون يورو، مخبأ في سيارة يستقلها

شخصان متجهان من ليبيا إلى تونس.

وقال مسؤول مكتب الجمارك " فرج القانطي" ، إنه تم احتجاز الشخصين اللذين

وجد بحوزتهما المبلغ المذكور، ويجري التحقيق معهما بتهم غسيل الأموال

وتهريب العملة الصعبه وعضوية عصابة إجرامية .

وأشار" القانطي" ، إلى أن عملية ضبط الشخصين جرت منتصف الشهر الماضي لكن

السلطات فضلت عدم الإعلان عن ذلك إلا في وقت لاحق لعدم عرقلة سير

التحقيقات .

( وال )