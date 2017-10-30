وزارة شؤون هيكلة المؤسسات تقدم مشروعها لإعداد الهياكل التخصصية للملاكات الوظيفية .



طرابلس 30 أكتوبر 2017( وال )- أكدت مستشارة وزيرة الدولة لشؤون هيكلة

المؤسسات الدكتورة "سعدة الترهوني"، حرص الوزارة العمل على إعداد الهياكل

التخصصية للملاكات الوظيفية والوصف الوظيفي بالوزارات التابعة لحكومة

الوفاق الوطني من أجل رفع كفاءة موظفيها.

وقالت " الترهوني" وفقا لما ذكرته ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس

الوزراء‏

إن عملية تنسيق بهذا الخصوص ستتم مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال

لإخضاع القائمين على هذا المشروع لدورات مكثفة في إعداد النظم واللوائح

الإدارية والفنية والمالية للمؤسسات الحكومية ، وإعداد النظم الأساسية

للشركات الحكومية و النماذج والمستندات المتعلقة بالدورة المستندية كافة

باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة لإعداد الوساطة بين المؤسسات المانحة

لشهادة الجودة العالمية" الآيزو" وإعداد وتنفذيذ برامج الإدارة الحديثة

لكافة المستويات التنظيمية بالمؤسسات الحكومية العامة والخاصة .

وأضافت بأن الوزارة اتخذت الترتيبات كافة مع الشركة المختصة بتنفيذ

المشروع الذي سيعلن عنه لاحقا، مطالبة الوزارات المعنية التواصل مع

الوزارة بالخصوص .



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