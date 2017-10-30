وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحان المفاضلة للطلبة المتقدمين للدراسة بالجامعات العامة للعام الدراسي 2017- 2018 .

م .



طرابلس 30 أكتوبر2017(وال )- اعتمد وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد

الجليل " بمقر الوزارة بطرابلس، نتيجة امتحان المفاضلة للطلبة المتقدمين

للدراسة بالكليات الجامعية العامة للعام الدراسي 2017- 2018 . م .

وقال الوزير إن الوزارة تولت هذا العام من خلال تشكيلها لعدد من اللجان

الفنية بالتعاون مع الجامعات مهمة الإشراف على إعداد الأسئلة وإجراء

امتحانات المفاضلة ومتابعة سير العمل بها.

وشدد الوزير على عدم قبول أي طالب من الطلبة الذين لم يتقدموا لإجراء

امتحانات المفاضلة بالكليات الجامعية كافة التي أجريت بشأنها المفاضلة،

مؤكدا بأن لجنة إعداد امتحان المفاضلة هي من ستتولى مهمة تنظيم وتوزيع

الطلبة وقبولهم بالكليات الجامعية التي توجد بها أماكن شاغرة بنفس

التخصصات التي يرغب الطلبة المتقدمين لامتحانات المفاضلة للدراسة فيها.

وأوضح مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم بأنه سيقوم بنشر قوائم

الطلبة الذين اجتازوا امتحان المفاضلة لكل جامعة وبكل تخصص على حده,

وكذلك عرض كشف يبين الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة بذات التخصصات

التي يرغب الطلبة بالدارسة فيها .



( وال )