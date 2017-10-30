الوقوف على عمليات التطعيم وسير العمل داخل محطة التطعيم " الإنتصـــار" ببلدية أبو سليم .









طرابلس 30 أكتوبر 2017( وال )- قامت اللجنة المشرفة على الحملة الوطنية

للتطعيمات ببلدية أبوسليم بجولة تفقدية بمحطة التطعيم " الإنتصـــار" ،

وذلك بهدف الوقوف على عمليات التطعيم وسير العمل داخل المحطة .

وذكر مكتب الخدمات الصحية ببلدية أبوسليم‏ ان حملة التطعيم بمحطة

التطعيم " الإنتصـــار" شهدت إقبال كبير من قبل أولياء الأمور بالمسارعة

في تطعيم

أبنائهم ، مما يعكس مستوى الوعى للمواطن الليبي .

ونوه المكتب بالعمل الذي تقوم به كل الفرق الطبية المشاركة بالحملة وبحسن

الاستقبال والتعامل الراقي والحضاري مع المواطنين .

يذكر أن الحملة الوطنية للتطعيمات كانت قد انطلقت يوم السبت في كامل

أرجاء ليبيا ضد مرض" شلل الاطفال، والحصبة، والحميراء، والنكاف"، برعاية

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

،والتي ستتواصل على مدة 6 أيام وبما يعزّز المناعة لدى الأطفال ضد

الأمراض .

وتشمل الحملة وفق ما ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض على حسابه في

موقع التواصل الاجتماعي الـ" فيسبوك " التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من

الفئة العمرية (يوم واحد وحتى سن ما قبل الدراسة )؛ وستُعطى لهم تطعيمات

ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف ، وتستهدف مواليد ( 2012

حتى 2017 ) ، من الأطفال والتطعيم ضد أمراض الحصبة والحميراء والنكاف

للمواليد سنوات( 2012 - 2013 - 2014 ) ، بالإضافة إلى إعطاء جرعة من

فيتامين" أ " في حال توفره .

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن ، أن الحملة الوطنية

للتطعيمات للعام 2017. م ستبداء في 28 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى

الثاني من شهر نوفمبر القادم .



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