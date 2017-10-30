‏بلدية تاجوراء‏ تقوم باعمال وتوسعة وصيانة الطريق الساحلي .





طرابلس 30 أكتوبر2017(وال )-باشراف المجلس البلدي تاجوراء تتواصل

اعمال الصيانة والتوسعة للعديد من الطرق داخل بلدية تاجوراء .

وذكرت مصادر بالمجلس البلدى تاجوراء ان الجهات المنفدة تقوم هذه

الايام بتنفيذ وانشاء وصيانة عدد من الطرق داخل نطاق البلدية ،كما تقوم

بتوسعة وصيانة الطريق الساحلي المحادي للاشارة الضوئية لمستشفى القلب

وذلك تسهيلا لحركة سير السيارات وحلحلة لاشكالية الازدحام الموجوده على

الطريق الساحلى.

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