قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من طولكرم.





طولكرم 30- اكتوبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 6 مواطنين من طولكرم حسبماما ذكرت وكالة

الانباء الفلسطينية " وفا " .

من ناحية أخرى اقتحمت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في

ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حيّ المطار المُقابل لمدخل مخيم

قلنديا شمال القدس المحتلة.

ونقلت الوكالة االفلسطينية عن شهود عيان " إن طواقم مرافقة للقوّة

العسكرية أخذت مساحات وقياسات في المنطقة ، كما داهمت عدة بنايات كانت

بلدية الاحتلال في القدس أصدرت بحقها إخطارات بالهدم لقربها من جدار الضم

والتوسع العنصري، علماً أن البنايات المستهدفة تضم نحو 140 شقة سكنية

بعضها مأهول بالسكان والباقي في طوْر التأهيل .

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