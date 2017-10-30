تواصل فعاليات الملتقى الدولي المتوسطي للفنون التشكيلية .







مصراته 30 أكتوبر 2017 ( وال )- ضمن فعاليات الملتقى الدولي

المتوسطي للفنون التشكيلية ، أقيمت في أروقة قاعة الشهداء بمصراته ، صباح

أمس الأحد ندوتان عن الفن التشكيلي ، الأولى بعنوان (الفن التشكيلي بين

التخلي عن المنجز) وحاضر فيها الفنان التشكيلي " أحمد الغماري " ، أما

الندوة الثانية فكانت تحت عنوان ( الحروفية في الفن التشكيلي ) والتي

حاضر فيها الفنان التشكيلي " محمد الخروبي "، وأدار الندوتين الفنان

التشكيلي" عدنان معيتيق " .

وشهدت الندوتان متابعة من قبل المثقفين والفنانين والمهتمين بالفن

التشكيلي .

هذا وكان الملتقى الدولي المتوسطي للفنون التشكيلية الذي يقام

بمشاركة دولية من إيطاليا وفلسطين وتونس ، إلى جانب فنانين تشكيليين من

عدة مدن ليبية أفتتح عشية السبت بأروقة قاعة الشهداء مصراته بعرض أكثر من

50 لوحة تشكيلية تتوزع ما بين الانطباعية والواقعية والتجريدية

والسريالية والخطوط .

وستقام ضمن فعاليات هذا الملتقى الذي سيكون مناسبة هامة لزيادة التفاعل

بين الفنانيين التشكيليين بالمنطقة مع نظرائهم في ليبيا ورشة عمل للأطفال

بهدف تنمية مهاراتهم الفطرية بمشاركة أساتذة متخصصين في مجال الفنون

التشكيلية وعقد عدد من الندوات حول الفن التشكيلي .

وسيصاحب هذه الفعاليات كذلك تخصيص جدارية للرسم داخل المدينة بمشاركة

الفنانين التشكيليين المشاركين في هذا الملتقى الدولي .



( وال )