التحذير من خطورة استمرار تعطل العملية التعليمية على الطلبة .









طرابلس 30 أكتوبر 2017 ( وال ) - حذر رئيس اللجنة المشكلة للبحث في

مطالب المعلمين من خطورة استمرار تعطل العملية التعليمية على الطلبة

الذين هم عماد المستقبل ، ودعا المعلمين كافة إلى وقف الاعتصام والعودة

إلى التدريس وفتح أبواب المدارس أمام ابنائهم الطلبة .

وقال رئيس اللجنة أ ( عبدالفتاح الفاضلي ) في المؤتمر الصحفي الذي

عقدته اللجنة بمقر الوزارة بطرابلس عشية الأحد إن اللجنة على تواصل مع

تنسيقيات الاعتصامات والجهات المعنية بمختلف المناطق لتنفيذ المطالب .

وبخصوص مطالب المعلمين أوضح أ " الفاضلي " الخطوات التي اتخذتها وزارة

التعليم لتنفيذ هذه مطالب والتي وصفها " بالمطالب الشرعية "..لافتا إلى

ان بعض هذه المطالب تم تنفيذها والبعض الآخر تسعى الوزارة لوضع حلول لها

من خلال اشراك العديد من الوزارات للمساهمة في تنفيذها .

واضاف ان اللجنة على دراية كاملة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي

يمر بها المعلمين من غلاء المعيشة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها

البلاد ، وان الوزارة تعمل على اصدار قرار يقضي بزيادة مرتبات المعلمين

كافة اسوة بباقي القطاعات بالدولة .

يذكر بان اللجنة تشكلت بموجب قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق برئاسة أ

( عبدالفتاح الفاضلي ) وأعضائها مراقبي التعليم ببلديات ( مسلاتة - الخمس

- يفرن ) .

وعلى الصعيد ذاته كان وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام أ

" عادل جمعة " تباحث خلال لقائه عدد من أعضاء تنسيقيات اعتصام المعلمين

بعدد من البلديات الحقوق والمطالب المشروعة للعاملين بقطاع التعليم والتي

دخل من أجلها المعلمون في اعتصام مفتوح بعدد من المناطق التعليمية.

و تضمن اللقاء، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بمنطقة الهاني

بطرابلس، والذي تم بحضور مديري إدارتي التفتيش التربوي والاحتياط العام

بالوزارة "رجب الفيتوري" و "عبد الفتاح الفاضلي" ورئيس اللجنة التسييرية

لنقابة المعلمين طرابلس "أبوبكر العباني" مناقشة آخر المستجدات المتعلقة

بمطالب المعلمين والمتمثلة في الرفع من قيمة الرواتب وتوفير التأمين

الصحي للعاملين بالقطاع كافة .

وقال وكيل الوزارة خلال اللقاء، إننا نعي ونؤمن جيدا بأن هناك حقوق

مهضومة ومطالب مشروعة للمعلمين تتمثل في تحسين أوضاعهم المادية من خلال

زيادة رواتبهم وتسهيل اجراءاتهم الإدارية أسوة بزملائهم واقرانهم من

العاملين في القطاعات الأخرى ، موضحاً بأن ذلك لا يتأتى إلا بعد تنظيم

المؤسسات التعليمية وفقاً للهيكلة التنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها

مؤخراً من قبل الوزارة.

كما أكد النائب بالمجلس الرئاسي أ " أحمد معيتيق" خلال اللقاء الذي جمعه

مع ممثلين عن معلمي طرابلس ، مصراته ، الخمس ، تفهمه لموقف المعلمين

والمعلمات ، والمعاناة التي يعيشونها ، وانه سيعمل من أجل وضع حلول مرضية

تخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها المعلم .



( وال )