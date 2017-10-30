3 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في جمهورية الكونغو.





كينشاسا 30 أكتوبر 2017 (وال) - يواجه 3 ملايين شخص في جمهورية الكونغو

الديمقراطية خطر المجاعة نتيجة الصراع في إقليم "كاساي".

وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

"ديفيد بيسلي" من أن مئات الآلاف من الأطفال قد يموتون بسبب عدم إيصال

المساعدات الإغاثية لهم.

وأكد على ضرورة مساعدة هؤلاء الأطفال من خلال التمويل والمساعدات

الغذائية، وتوفير مأوى لهم.

ويتابع فريق العمل التابع للبرنامج عمله بمساعدة ما وصفهم بأنهم

يعانون "وضعاً كارثياً"، ويمتلك البرنامج حالياً 1 في المائة من التمويل

لتقديم المساعدات لسكان "كاساي".

وشهدت "كاساي" أعمال عنف في أغسطس 2016 ، نتيجة مقتل قائد محلي خلال

اشتباكات مع قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطي ، وأدت الاشتباكات

إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ونزح نحو مليون و500 ألف آخرين من منازلهم،

أغلبهم من الأطفال.



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